Fudbalski klub Crvena zvezda dogovorio je ostanak Džeja Enema koji će biti plaćen 2.000.000 evra OFK Beogradu.

Holanđanin se pokazao na "Marakani" i bilo je odmah jasno da crveno-beli neće propustiti priliku da potpišu bivšeg igrača Venecije.

Međutim, ono što je jasno jeste da Enem privlači veliku pažnju klubova iz inostranstva, pre svega zbog svoje konstitucije i fizičke snage.

Kako piše "Telegraf", Zvezda je za Holanđanina već dobila ponudu od 7.000.000 evra, dok još jedan klub želi da ponudi tačno osam miliona.

Za sada na "Marakani" ne planiraju da prodaju Enema jer bi u tom slučaju morali u potragu za novim špicem, ali ako stigne ponuda koja se teško odbija, jasno je da bi Enem mogao da ode.