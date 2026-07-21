Partizan ovog leta ima mnogo problema sa dovođenjem igrača i mnogo potpisa za koje se mislilo da su završeni su na kraju ozvaničeni u drugom klubu.

Tako se tom spisku pridružio još jedan igrač koji će preći u Hapoel jerusalim koji vodi Saša Obradović.

U pitanju je centar Dušan Miletić, kojeg je sam Ostoja Mijailović najavljivao kao jednog od igrača koji bi trebali da budu domaća okosnica crno-belih.

Prema pisanju Israel Hayoma, on će potpisati za bogati klub iz Jerusalima posle dobre sezone u Klužu.

On je u Evrokupu imao prosek od 12,6 poena uz 7,6 skokova.