Veliku prašinu je podigao potencijalni transfer Tornika Šengelije u Partizan, ali španski mediji vide drugačiju sliku i čak najavljuju da bi i Karlik Džons mogao da napusti Partizan, koji se nalazi u "teškoj situaciji".

Iskusni gruzijski reprezentativac Tornike Šengelija iza sebe ima uspešnu sezonu u Barseloni, ali se poslednjih nedelja sve češće govori o mogućem rastanku sa katalonskim velikanom, uprkos tome što ga ugovor vezuje do leta 2028. godine.

Barselona ovog leta prolazi kroz veliku rekonstrukciju. Novi trener Aleksandar Sekulić formira tim po sopstvenim zamislima, pa se postavlja pitanje da li se 34-godišnji krilni centar uklapa u novu koncepciju.

Ipak, kako prenosi katalonski "Sport", Barselona neće lako pristati na rastanak sa Šengelijom. U njegovom ugovoru nalazi se otkupna klauzula od 900.000 evra, koja bi važila za svaki klub zainteresovan za njegove usluge.

Među ekipama koje se dovode u vezu sa Gruzijcem pominje se i Partizan, čime bi Šengelija ponovo sarađivao sa trenerom Đoanom Penjarojom, sa kojim je već radio u Barseloni.

Međutim, isti izvor ocenjuje da takav transfer trenutno nije previše realan.

''Partizan ne deluje kao najprivlačniji projekat za Šengelijine aspiracije, jer se srpski tim nalazi u još jednoj reorganizaciji, a za sada se čini da su njihove transfer aktivnosti zastale. Situacije poput one sa Džabarijem Parkerom ostaju nerešene, klub i igrač izgleda nisu spremni da se pomire, a neki ključni igrači poput Karlika Džonsa mogli bi na kraju da odu'', piše katalonski ''Sport''.

Ipak, Karlik Džons je pre kraja sezone produžio ugovor sa Partizanom, tako da je malo verovatno da bi napustio crno-bele.