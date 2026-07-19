Košarkaši Srbije od 19 časova igraju protiv Slovenije finale Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se održava u Ljubljani.

Domaćin će biti žestoko oslabljen u "Stožicama", pošto neće moći da računa na najboljeg igrača Urbana Krofliča. On se povredio u polufinalu protiv Francuske i neće moći da pomogne saigračima u borbi za zlato.

Slovenci nisu dali opširniji izveštaj šta je tačno Kroflič povredio, ali se zna da je odradio preglede u subotu i da su dobili rezultate magnetne rezonance pa potvrdili da Urban ne može da igra finale.

Kroflič je na ovom Evropskom prvenstvu prosečno 14,7 poena, 6 skokova i 3,8 asistencija po utakmici.