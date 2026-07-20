Svetsko prvenstvo je završeno, a sa njim i komentarisanje utakmice Radeta Bogdanovića na RTS.

On se obratio naciji po završetku finala.

- Najbitnije je da se ovo završilo, ovo prvenstvo, bitno da je Španija pobedila, i da je pobedio fudbal. Bilo je svega, svašta smo čuli i pričali, i shodno tome, ja pre svega, hoću da se zahvalim i vama, i kolegama, saradnicima, šmikernici, garderoberu, režiji, kompletnom rukovodstvu RTS-a, i da im se zahvalim što smo bili deo ovoga. Izvinjavam se svima vama kojima nisu odgovarali moji, ali i naši komentari i analize, pozdravljam sve one koji su nas gledali, ali i kritičare koji su nas kritikovali, sve je to jedna igra - poručio je Rade Bogdanović.