Rade Bogdanović je dospeo u centar pažnje zbog skandalozne izjave na račun komentatora RTS-a Nemanje Matića.

Poznati fudbalski analitičar se sada oglasio. Očekivalo se da ipak uputi reči izvinjenja Matiću, ali se to nije dogodilo.

Bogdanović je pred finale Svetskog prvenstva analizirao tim Španije.

- Kako da ne delim mišljenje sa čovekom koji je ušao u finale Svetskog prvenstva i napravio ovu mašineriju? Pričali smo o Jamalovoj inteligenciji i da sjajno razigrava i da se on uklapa u taj sistem. Igra levom nogom, unutrašnjim delom iz prve, kao da se s njom rodio.



- Današnja utakmica je autoritet. Oba selektora, naročito De la Fuente koji je napravio veliki autoritet iz toga da su mu svi jednaki. Činjenica je da je napravio ekipu, a ako Rodri bude na nivou kao što je bio tokom čitavog Svetskog prvenstva, da odigra kao što ume, dobićemo Španiju kao novog šampiona i njega kao najboljeg igrača. Osvojio je EURO, povredio se i vratio, i sada je ovo Svetsko prvenstvo odigrao sjajno. Dirigent Bečke filharmonije - rekao je Rade Bogdanović.