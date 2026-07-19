On će u velikom finalu, zajedno sa ostalim članovima reprezentacije pokušati da odbrani titulu prvaka sveta, što je do sada uspelo samo Brazilu sa Peleom 1958. i 1962. godine, kao i Italiji 1934. i 1938. godine.

Mesi je bio pravi lider tima, vodio je ekipu do velikih pobeda i preokreta u nokaut fazi i preuzimao je odgovornost u najtežim trenucima, kada je Argentina bila na ivici provalije.

Pred finale, Lionel Mesi se oglasio putem Instagrama i poslao je jaku poruku svom narodu, kojom je samo pokazao još jednom kakav tim ima Argentina, gde igrači dišu jedan za drugog i predstavljaju pravu porodicu, a sve uz grupnu sliku igrača i stručnog štaba.

- Najlepše u svim ovim godinama nisu bile samo osvojene titule, već ceo put koji smo zajedno prošli. Deliti svakodnevicu sa ovom grupom, takmičiti se zajedno, podizati jedni druge u teškim trenucima i uživati u svakom koraku.

- Hvala svakom od mojih saigrača, stručnom štabu i svim ljudima koji svakog dana rade kako bi ova reprezentacija ostala jedna velika porodica.

- Šta god da se desi sutra, ova grupa je već ispisala istoriju koju nikada nećemo zaboraviti i koju niko neće moći da izbriše.

- Napred Argentina!

Podsetimo, finale je na programu od 21.00 na stadionu Met Life u Nju Džersiju. Argentina do sada ima tri titule prvaka sveta, a Španija jednu.