Iako je Francuska Mundijal završila porazom od Engleske u meču za treće mesto (6:4), napadač Real Madrida imao je razlog za slavlje - ušao je u istoriju Svetskih prvenstava

Sa dva pogotka protiv "Gordog Albiona", Mbape je stigao do brojke od 22 gola na Mundijalima, čime je prestigao Lionela Mesija, koji je tokom karijere na planetarnim smotrama postigao 21 pogodak.

Francuz je do ovog neverovatnog učinka došao sa svega 27 godina. Na svom prvom Svetskom prvenstvu 2018. godine u Rusiji četiri puta je tresao mrežu, u Kataru 2022. bio je još impresivniji sa osam pogodaka, dok je na aktuelnom turniru postigao čak deset golova.

Time je Mbape postao prvi fudbaler posle legendarnog Gerda Milera, koji je 1970. godine uspeo da postigne najmanje deset golova na jednom Mundijalu.

Francuska je protiv Engleske imala težak zadatak, pošto je na poluvremenu bila u velikom zaostatku – 4:0. Ipak, Mbape je predvodio neverovatan pokušaj povratka "trikolora". Sa dva gola vratio je nadu svom timu, koji je uspeo da smanji razliku na samo jedan pogodak (5:4), ali do potpunog preokreta nije stigao.

Englezi su u završnici preko Džuda Belingema rešili pitanje pobednika i osvojili bronzanu medalju, dok je Mbape uprkos porazu još jednom potvrdio da je jedan od najvećih fudbalera svoje generacije.

Ipak, Mesi večeras ima priliku u finalu protiv Španije da ponovo pretekne Mbapea.