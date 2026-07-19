Crvena zvezda je procenila da će obojica u OFK Beogradu imati mnogo veću priliku da igraju nego na stadionu „Rajko Mitić“, gde bi konkurencija i u predstojećoj sezoni bila izuzetno jaka. Cilj je da steknu iskustvo u Superligi Srbije, a zatim se vrate spremni da se nametnu stručnom štabu crveno-belih.

Ipak, postoji važna klauzula u dogovoru dva kluba. Kako saznaje MaxBet Sport, i Ovusu i Bađo mogu da napuste OFK Beograd i pre isteka pozajmice ukoliko Crvena zvezda tokom leta dobije adekvatne ponudu iz inostranstva za jednog od njih. Na "Marakani" žele da zadrže potpunu kontrolu nad njihovim statusom i budu spremni da reaguju ukoliko se pojavi ozbiljan interes stranih klubova.

Ovusu je zimus stigao u Crvenu zvezdu iz redova surduličkog Radnika, u transferu vrednom oko 2.200.000 evra, kao najskuplje odrađeni transfer između dva kluba Superlige. U „Ljutice Bogdana“ došao je sa jasnom idejom da se odmah izbori za mesto u startnoj postavi, što je i uspeo ali se nije pokazao kako se očekivalo. Za Crvenu zvezdu je odigrao 13 utakmica postigao je dva gola i jedan put je asistirao.

Slična je priča i sa Mahmuduom Bađom. Gambijski vezista je na Marakanu stigao iz slovačkog Dunajske Strede za obeštećenje od približno 3.500.000 evra, kao veliko pojačanje za budućnost veznog reda. Međutim, ni on nije uspeo da izbori standardno mesto u timu, pa je stručni štab procenio da je za njegov razvoj najvažnije da redovno igra. Tokom boravka u Crvenoj zvezdi zabeležio je nekoliko zvaničnih nastupa, ali nije uspeo da ostvari konkretniji statistički učinak.

U OFK Beogradu veruju da će upravo Ovusu i Bađo predstavljati značajna pojačanja u borbi za što bolji plasman u Superligi. Sa druge strane, Crvena zvezda će pažljivo pratiti njihove partije, uz mogućnost da ih vrati na Marakanu ili realizuje transfer u inostranstvo ukoliko stigne ponuda koja bude odgovarala planovima kluba.