Bilo je jasno da u timu Crvene zvezde neće biti mesta za dva skupo plaćena pojačanja koja se nisu pokazala na "Marakani". Reč je o Mahmudu Bađu i Daglasu Ovusuu kojima su propali inostrani angažmani, ali se crveno-beli neće odreći dvojca.

Kako piše "Meridiansport", obojica će biti prosleđeni na pozajmicu u OFK Beograd gde će pokušati da dokažu da za njih, ipak, ima mesta u Zvezdi.

Podsetimo – Jovan Šljivić i Edmund Ado su već na Karaburmi, a tokom leta su stigli – Vuk Draškić, Đorđe Ranković, Aleksa Vasilić, Emanuel Egeoluoha i Leon Ivanović, iz mlađih selekcija crveno-belih.