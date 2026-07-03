Francuski trener Didije Dinar nije više selektor reprezentacije Crne Gore, saopštio je danas Rukometni savez Crne Gore.

Kako se navodi, Dinaru je istekao ugovor i on će u budućnosti voditi reprezentaciju Luksemburga.

- Ovo nije bila laka odluka, jer sam za vreme koje sam proveo u Crnoj Gori izgradio odlične odnose sa igračima, stručnim štabom, ljudima u Savezu i svima koji su deo crnogorskog rukometa. Ponosan sam na period koji smo proveli zajedno i zahvalan na poverenju koje mi je ukazano. Ipak, odlučio sam da prihvatim ponudu reprezentacije Luksemburga, pre svega zbog porodičnih razloga i dugoročnih planova. Od srca želim Crnoj Gori mnogo uspeha u svim budućim izazovima i verujem da ova reprezentacija ima kvalitet da ostvari velike rezultate - rekao je Dinar.

Francuski trener je 2024. godine preuzeo Crnu Goru i vodio je na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu.

Crna Gora nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo 2027. godine nakon što je u baražu poražena od Slovenije.