Japanski teniser Šintaro Močizuki napravio je, do sada, najveću senzaciju na Vimbldonu jer je uspeo da u trećem kolu eliminiše Španca Rafaela Hodara sa 3:1 (1:6, 7:6, 6:4, 6:4).

Malo poznati igrač iz Azije, trenutno 151. na ATP listi ostvario je anjveći uspeh u karijeri plasmanom u osminu finala nekog grend slem turnira.

Prilično nebiočan meč, prepun brejkova uspeo je da reši Japanac u svoju korist protiv velikog favorita i momka koga zovu "novi Nadal".

Ozbiljno je Močizuki pomogao Janiku Sineru kome će sada biti rival u osmini finala.