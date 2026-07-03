Novak je u trećem kolu pobedio Artura Rinderkneša sa 3:1. Po setovima je bilo 7:5, 6:4, 1:6, 7:6 (4) posle tri sata borbe.

Đokoviću je ovo bio 105. trijumf na Vimbldonu čime se na večnoj listi izjednačio sa Rodžerom Federerom.

Namučio se najveći ikada protiv žilavog Francuza, ali je ipak uspeo da spreči veće komplikacije i savlada ga u njihovom prvom međusobnom meču.

U prvom setu se Novak više mučio sa kretanjem i tajminogm nego sa rivalom. U nekoliko navrata je proklizavao i padao, srećom bez većih posledica.

Rano je napravio brejk, ali ga je odmah ispustio, pa je viđena velika borba. Ipak, u finišu Novak slama otpor rivala i dolazi do seta.

Rutinski je Novak dobio drugi set. Rano je došao do brejka i ovoga puta nije dozvolio Rinderknešu da se vrati u igru.

A, onda neshvatljiv pad u trećem setu. Đoković se ugasio, više je statirao nego što je igrao i Artur je to znao da kazni.

Četvrti set je bio prilično napet i dramatičan. Nismo videli nijednu brejk loptu, pa se otišlo u taj-brejk koji Đoković dobija sa 7:4.

Naredni rival biće mu Roman Safijulin koji je sa 3:0 savladao Žoaa Fonseku. Biće to njihov četvrti međusobni duel. Prethdona tri dobio je Novak bez izgubljenog seta.

ĐOKOVIĆ - RINDERKNEŠ 7:5, 6:4, 1:6, 7:6

Četvrti set:

Taj-brejk:

7:4 - Kraaaaaaj! Pobeda Novaka Đokovića!

6:4 - Greši Francuz, dve meč lopte za Novaka.

5:4 - Još jedan dobar servis Novaka. Da li je vreme za mini brejk?

4:4 - Uzvraća Đoković.

3:4 - As Rinderkneša.

3:3 - Veliki promašaj Đokovića.

3:2 - Nešto dužu razmenu dobija Novak.

2:2 - As Đokovića.

1:2 - Siguran smeč Artura.

1:1 - Dobar servis Rinderkneša.

1:0 - Poklon Francuza, baš loš ritern na Novakov drugi servis.

6:6 - Idemo u taj-brejk.

6:5 - Opet je bilo napeto, 15:30, odigrao je Novak perfektan drop šot, a onda dobio naredna dva poena i ponovo će Francuz servirati za ostanak u meču.

5:5 - Odličan Rinderkneš, bez izgubljenog poena stiže do gema.

5:4 - Bez većih problema Đoković stiže do gema, u narednom će Rinderkneš servirati za ostanak u meču.

4:4 - Konačno je Novak malo pripretio, imao 15:30, ali Francuz pronalazi odlične servise, a onda i dobija jednu dugu razmenu.

4:3 - Dobar gem za Đokovića. Da li je vreme da se izvrši pritisak na Rinderkneša?

3:3 - Ne popušta Rinderkneš.

3:2 - Bilo je problema, Francuz je imao 15:30, ali je servis napokon profunkcionisao i Novak dolazi do gema. Čekamo prvu brejk loptu u četvrtom setu.

2:2 - Perfektan gem Artura. Voleji su mu bili spektakularni.

2:1 - Dobar gem Novaka. Nadamo se da su ovo pozitivni signali.

1:1 - Nastavlja Rinderkneš da lako osvaja svoje servis gemove. Novak ne izgleda dobro.

1:0 - Dobija Đoković gem u kom nije ubacio nijedan prvi servis.

Treći set:

1:6 - Set za Francuza!

1:5 - Umalo da Novak po prvi put u karijeri izgubi set rezultatom 6:0 na Vimbldonu. Bilo je 0:30, ali je onda vezao četiri poena. Ipak, sada Francuz servira za overu trećeg seta.

0:5 - Novak ne postoji u trećem setu.

0:4 - Neshvatljivo! Đoković se potpuno ugasio, novi brejk pravi Rinderkneš. Istini za volju ispogađao je sijaset linija i iskoristio brejk loptu za ogromnih 4:0.

0:3 - Potvrđuje Rinderkneš brejk.

0:2 - Brejk pravi Rinderkneš! Opet se Novak mučio sa tajmingom, nameštanjem na udarac i Francuz to koristi. Prvu brejk loptu je Đoković spasao servisom, ali kod druge je Artur odigrao dovoljno dobar drop šot i došao do brejka!

0:1 - Siguran gem za francuskog tenisera. Sva tri seta je on otvorio servisima i sva tri gema je dobio na gotovo indentičan način.

Drugi set:

6:4 - Siguran gem za Novaka koji stiže do drugog seta!

5:4 - Preživeo je Rinderkneš. Imao je Đoković dve vezane set lopte, ali je Francuz pronašao odlične prve servise i izvukao se iz teške situacije. U narednom gemu Novak servira za set.

5:3 - Dobio je Rinderkneš prvi poen u gemu, ali onda Đoković vezuje četiri i sada je na gem od seta.

4:3 - Ponovo ubedljiv gem za francuskog tenisera. Posle dva maratonska, serija ekspresnih gemova.

4:2 - Uzvraća Đoković istom merom.

3:2 - Gem sa nulom za Francuza koji na taj način prekida Đokovićevu seriju.

3:1 - Potvrđen brejk bez problema.

2:1 - Breeejk! Još jedan dug gem pripada najvećem ikada. Imao je Novak dve vezane brejk lopte, ali je Rinderkneš prvu spasio sjajnom igrom na mreži, kod druge pronašao dobar servis. Ipak, došao je Đoković i do treće šanse za brejk. Francuz nije pronašao prvi servis i Srbin to kažnjava, siguran smeč za brejk u ranoj fazi seta!

1:1 - Neverovatan gem do kog Novak dolazi posle drame. Imao je 40:15 i delovalo da će lako izjednačiti na 1:1. Ali, onda Artur pogađa sjajan forhend, usledila je dupla servis greška Đokovića, a onda francuski teniser stiže do brejk lopte uz mnogo sreće. Ipak, Srbin je ostao pribran, odigrao sjajne pasing šotove i sprečio rani brejk.

0:1 - Siguran servis gem za Rinderkneša na startu drugog seta.

Prvi set:

7:5 - Sada nije bilo greške! Đoković potvrđuje brejk i dolazi do seta! Ponovo se Novak mnogo klizao, padao u nekoliko navrata, ali je uspeo da uz oscilacije dođe do prvog seta!

6:5 - Breeeejk! Evo novog brejka za Novaka u pravi čas. Došao je dve vezane brejk lopte, a onda napravio jeftinu grešku forhendom. Ipak, kod druge je odlično riternirao na drugi servis rivala i sada će servirati za set!

5:5 - Baš je bilo napeto, 30:30, a onda Francuz šalje loptu. Đoković gem loptu koristi tako što je pogodio bekhend pasing šot.

4:5 - Sada Rinderkneš dolazi do gema sa nulom. Novak će u narednom gemu servirati za ostanak u prvom setu.

4:4 - Prekida Novak seriju rivala i to gemom bez izgubljenog poena. Drugi poen je bio impresivan, videli smo nekoliko nadmudrivanja, a na kraju se Đoković bolje snašao i to tako što je odigrao perfektan lob.

3:4 - Siguran gem za Rinderkneša.

3:3 - Ne uspeva Novak da potvrdi brejk. Odigrao je jako loš gem i Francuz je to kaznio. Đoković se konstnanto kliza, gotovo da je u svakom poenu imao probleme, a Rinderkneš je stigao do dve brejk lopte tako što je Novak pao na osnovnoj liniji. Usledila je greška iz forhenda i sada je 3:3.

3:2 - Breeeejk! E, ovo je Novak čekao, da stane servis Arturu. Đoković je do tri vezane brejk lopte došao uz mnogo sreće, pošto je loptica zakačila vrh mreže posle njegovog forhenda i prešla u polje rivala. Prvu brejk loptu je Srbin prokockao poslavši bekhend u aut, ali je drugu iskoristio i to tako što je odigrao najlepši poen na meču.

2:2 - Ekspresan gem za Đokovića. Servis je tu, bekhend sluša.

1:2 - Još jedan brz gem Francuza. Odlično servira, siguran je na mreži. Novak bez rešenja za servis rivala na startu meča.

1:1 - I Novak lako dolazi do svog servis gema.

0:1 - Perfektan servis gem Rinderkneša, Novak nije imao nikakvu šansu.

14.32 - Teniseri upravo izlaze na teren.

13.53 - Artur ima jako dobar servis, voli da igra na mreži i jasno je da Đokovića čeka težak posao.

13.30 - Eventualna pobeda protiv Rinderkneša bi Novaku donela i 105. trijumf na terenima Vimbldona. Po tome bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom na večnoj listi.

13.29 - Francuz ima 30 godina, 28. je na ATP listi i ovo će biti prvi međusobni duel njega i Novaka.

13.27 - Rinderkneš je na startu turnira savladao Tarveta u četiri seta, da bi onda maksimalnim rezultatom pobedio Dama.

13.26 - Novak je prethodna dva meča igrao u večernjem terminu, a sada otvara program na Centralnom terenu. U prvom kolu je pobedio Jibing Vua sa 3:1, da bi onda bio bolji od Stefanosa Cicipasa 3:0.

13.25 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Vimbldona u kojem se sastaju Novak Đoković i Artur Rinderkneš. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Londona.