Ruski teniser Roman Safijulin plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je u trećem kolu pobedio Žoaa Fonseku sa 6:3, 6:3, 6:3.

Safijulin je na startu turnira savladao sunarodnika Andreja Rubljova, a sada je izbacio čoveka koji je srušio Novaka Đokovića u trećem kolu Rolan Garosa.

Roman, 132. reket sveta je prvi set prelomio u šestom gemu kada je napravio brejk. Propustio je potom tri set lopte na servis rivala, ali je uspeo da privede posao kraju u gemu kada je servirao za set.

U drugom setu se Brazilac držao do 3:3, kada Safijulin dobija tri gema u nizu i dolazi do velike prednosti.

Slika se nije mnogo promenila ni u trećem setu. Fonseka, 27. na ATP listi jednostavno nije pronalazio raspoloženje za ruskog tenisera.

Ponovo je bio presudan šesti gem u kom Safijulin stiže do brejka, a onda rutinski privodi posao kraju.

Safijulin će u narednom kolu igrati sa pobednikom meča Novak Đoković - Artur Rinderkneš.