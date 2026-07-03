Pobednik ovog meča u osmini finala igraće protiv Romana Safijulina koji je savladao Žoaa Fonseku sa 3:0.

ĐOKOVIĆ - RINDERKNEŠ 2:2

Prvi set:

2:2 - Ekspresan gem za Đokovića. Servis je tu, bekhend sluša.

1:2 - Još jedan brz gem Francuza. Odlično servira, siguran je na mreži. Novak bez rešenja za servis rivala na startu meča.

1:1 - I Novak lako dolazi do svog servis gema.

0:1 - Perfektan servis gem Rinderkneša, Novak nije imao nikakvu šansu.

14.32 - Teniseri upravo izlaze na teren.

13.53 - Artur ima jako dobar servis, voli da igra na mreži i jasno je da Đokovića čeka težak posao.

13.30 - Eventualna pobeda protiv Rinderkneša bi Novaku donela i 105. trijumf na terenima Vimbldona. Po tome bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom na večnoj listi.

13.29 - Francuz ima 30 godina, 28. je na ATP listi i ovo će biti prvi međusobni duel njega i Novaka.

13.27 - Rinderkneš je na startu turnira savladao Tarveta u četiri seta, da bi onda maksimalnim rezultatom pobedio Dama.

13.26 - Novak je prethodna dva meča igrao u večernjem terminu, a sada otvara program na Centralnom terenu. U prvom kolu je pobedio Jibing Vua sa 3:1, da bi onda bio bolji od Stefanosa Cicipasa 3:0.

13.25 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču trećeg kola Vimbldona u kojem se sastaju Novak Đoković i Artur Rinderkneš. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Londona.