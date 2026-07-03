Na aerodromu u Dalasu došlo je do sukoba između američke policije i delegacije selekcije Egipta.

Srećom sve se završilo blagim odgurivanjem i nije preraslo u ozbiljan fizički obračun.



Posle sukoba, Egyptindependent, objasnio da je povod za neprijatnost bilo grubo ponašanje prema egipatskim navijačima.

- Došlo je do prepirke između direktora reprezentacije Ibrahima Hasana i pripadnika obezbeđenja zbog lošeg ophođenja organizatora prema egipatskim navijačima. Navijači su želeli da naprave fotografije sa igračima, ali je obezbeđenje reagovalo previše grubo. To je naljutilo Hasana, koji je intervenisao i usprotivio se njihovom oštrom ponašanju - navodi se.

Izvor je istakao da je situacija bila beznačajna, da je brzo rešena i da nijedna strana nije prešla granicu primerenog ponašanja. Takođe je naglašeno da incident neće imati nikakav uticaj na koncentraciju reprezentacije uoči važnog meča nokaut faze.

Egipat igra od 20 časova meč sa Australijom u okviru 1/16 finala Svetskog prvenstva.