Portugalac Kristijano Ronaldo igra svoj šesti Mundijal i ide mu prilično dobro.

Njegova Portugalija sinoć je pobedila Hrvatsku sa 2:1 i plasirala se u osminu finala gde je očekuje duel sa prvakom Evrope Španijom.

Kristijano, koji ima 41 godinu, postigao je pogodak protiv Hrvata i uradio ono što nikada do sada u karijeriji nije - bio strelac u eliminacionoj fazi Svetskog prvenstva.

Ronaldu je gol iz penala Hrvatima bio 11. na Mundijalima, a treći u aktuelnom. Pre Hrvatske, bio je dvostruki strelac u duelu sa Uzbekistanom.