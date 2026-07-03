Kako je planirano u klubu, Trobok će biti uključen u operativni rad skauting tima i učestvovaće u selektiranju i praćenju potencijalnih pojačanja. Njegov angažman dolazi u trenutku kada je Partizan nedavno imenovao Radosava Petrovića za sportskog direktora, uz najavu da će se skauting mreža dodatno osnažiti i modernizovati.

Trobok već ima određenu ulogu u klupskim strukturama, s obzirom na to da je od prošlog leta član Skupštine Partizana, ali će mu sada zaduženja biti proširena i na teren struke.

Tokom igračke karijere u Partizanu proveo je šest godina, odigrao više od 180 utakmica i osvojio tri šampionske titule i dva Kupa. Pre dolaska u Beograd nastupao je za Budućnost iz Podgorice, Slaviju iz Sarajeva i Petrovac, dok je u inostranstvu igrao za Spartak Moskva, Šinjik i Šangaj Šenhua.

Posle igračke karijere radio je i u omladinskim selekcijama Partizana u ulozi trenera, pa mu povratak u sportski sektor kluba predstavlja nastavak dugogodišnje veze sa crno-belima.