Kao što je španska „Ola!“ opovrgla (lažnu) vest jedne portugalske televizije, venčanje Kristijana Ronalda i Georgine Rodrigez neće biti 1. avgusta 2026. u dvorcu nadomak Lisabona. Slavni par je stigao na Majorku...

To što su 41-godišnji portugalski superstar i njegova verenica, samo dva dana posle otkrivanja detalja o svadbi veka, nastavili odmor na španskom ostrvu ne znači, međutim, da već nisu venčani! Takav zaključak izvode svetski mediji na osnovu raskošnog prstenja na njihovim rukama, koji se vide na fotkama koje je Georgina objavila u Kristijanovom avionu na letu za Baleare.

Argentinsko-španska influenserka se i ranije hvalila nakitom kojim je zaprošena, a sad je (budući) mladoženja pokazao džinovski dijamant na svom domalom prstu, poput onog koji je poklonio izabranici srca od 2016. godine.

Ronaldo je ranije izjavio da će se venčati s Rodrigezovom posle Mundijala - pisalo se da će to biti u crkvi staroj sedam stoleća - a da li će to biti baš ovog vikenda na Majorki, videćemo. Ili su već venčani...

Po sletanju na ostrva u Sredozemnom moru Ronaldo se s porodicom uputio ka svojoj luksuznoj jahti usidrenoj u jednoj od najpoznatijih luka na Majorki. Prilikom jednog izlaska na obalu, otac je pozirao s Kristijanom Žuniorom i uz fotku na Instagramu napisao:

„Ne još“.

Valjda da stavi do znanja sinu da ne može da ima trbušnjake kao on, iako uveliko gazi 42.