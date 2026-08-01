Na Evropskom prvenstvu u sportskoj gimnastici 2026. godine u Zagrebu ruski i beloruski sportisti, kao i članovi delegacija, moći će da učestvuju bez korišćenja nacionalne simbolike.

Kako je preneo Ukrinform, pozivajući se na „Suspilne sport”, odluka je doneta nakon što je Vlada Hrvatske zabranila predstavnicima Rusije i Belorusije upotrebu zastava, himni i drugih nacionalnih obeležja na takmičenju.

Evropska gimnastička unija saopštila je da poštuje odluku hrvatske vlade.

Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske potvrdilo je uslove učešća ruskih i beloruskih sportista i članova delegacija na Evropskom prvenstvu bez bilo kakvih nacionalnih identifikatora.

Međunarodna federacija za vodene sportove „vorld akvatiks” saopštila je da više neće primenjivati preporuke o učešću sportista u vodenim sportovima tokom političkih konflikata za punoletne sportiste sa ruskim ili beloruskim državljanstvom.

Ranije je Međunarodna unija klizača dozvolila ruskim i beloruskim sportistima učešće na takmičenjima.

