Večeras se u Beogradskoj areni održava Power Slap kao uvertira za predstojeći UFC Fight night koji je na programu u subotu prvog avgusta, a Srbija je imala svoju predstavnicu.

To je Nađa Milijančević koja je posle tri runde savladala Robin Vereščuk!

Srpska princeza je dominirala u sve tri runde i na kraju je došla do zaslužene i ubedljive pobede.

Nakon trećeg udarca je ozbiljno uzdrmala protivnicu, koja se zateturala, ali je ostala na nogama.

Na kraju, ipak je Robin ostala na nogama, zbog čega joj se poklonila i sama Nađa Milijančević.

Ona se posle borbe zahvalila predsedniku UFC-a Dejni Vajtu na prilici koju je dobila da se bori pred svojim navijačima, pred svojom porodicom i istakla je da je spremna da da revanš rivalki u boksu ili "bare knuckle", ukoliko je raspoložena za to.