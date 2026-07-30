Fudbaleri Partizana plasirali su se u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije. Crno-beli su u revanšu pobedili Unu Štrasen sa 1:0, te ukupnim rezultatom 5:0 prošli u naredno kolo gde će se sastati sa kazahstanskim Tobolom, koji je posle penala eliminisao litvanski Panevežis.

Iako je već posle prvog susreta u Humskoj bilo jasno ko ide dalje, Saša Ilić nije dozvolio svojim izabranicima da se opuste, pa su tako i na gostovanju upisali pobedu i u lepom raspoloženju čekaju naredni izazov.

Prava uspavanka je viđena u prvom poluvremenu. Prvu ozbiljnu priliku je imao domaćin u 11. minutu. Nakon loše reakcije petrovića je Perez izašao sam ispred Krunića, ali je loše zahvatio loptu i Beograđani su se odbranili. Nedugo zatim je Petrović bio ponovo nesiguran, u punom trku je bio Natami, pao je u kaznenom prostoru, ali nije bilo penala za Unu Štrasen.

Partizan je prvi opasan napad imao u 21. minutu. Traore je bio u prilici, ali nije uspeo da se izbori za udarac. U nastavku potpuna uspavanka i tako je bilo sve do 42. minuta, kada je Kojzek postigao gol koji je poništen zbog ofsajda.

Stvari su došle na svoje mesto na samom startu drugog dela. Igrao se 48. minut kada je ispala odbrana Une, Bogdan Kostić je sve lepo pratio i postigao pogodak za vođstvo Partizana.

U nastavku je Ilić dao šansu igračima sa klupe, a drugo poluvreme je bilo sadržajnije. Una Štrasen je u 67. minutu imala veliku priliku, kada se Natani našao u situaciji jedan na jedan sa Krunićem, ali je golman Partizana izašao kao pobednik.

Samo tri minuta kasnije su crno-beli mogli da kazne promašaj domaćih. Ninić je istrčao napred, ali je golman Une uspeo da ga spreči da postigne gol. Odmah zatim je Una imala šansu, ali je Krunić ponovo sjajno reagovao.

Partizan je bez većih problema priveo utakmicu kraju i zabeležio i drugu pobedu u ovom dvomeču. Crno-bele sada očekuje okršaj sa Tobolom, a prva utakmica je na program u četvrtak šestog avgusta. Prethodno će beogradski klub u nedelju dočekati IMT u okviru trećeg kola Superlige Srbije.

UNA ŠTRASEN - PARTIZAN 0:1 (prvi meč 0:4)

Stadion: Luksemburg.

Sudija: Ben Mekmaster (Severna Irska).

Una Štrasen (3-5-2): Ozčan - Hol, Ture, Gej - Mire, Stajnmec, Rastoder, Natami, Delorž - Zenađi, Perez

Partizan (4-3-3): Krunić - Petrović, Mitrović, Simić, Đurđević - Kostić, Envulu, Zeković - Traore, Kojzek, Sek

Kraj utakmice! Partizan ide u treće kolo!

88. minut - Nova prilika za Partizan. Vukašin Đurđević je gađao posle odbitka. Lopta je zakačila jednog od protivničkih igrača i završila u korneru.

73. minut - Ponovo Krunić sjajno reaguje i sprečava gol.

70. minut - Mogao je Partizan i do drugog gola. Ninić je probao, ali je Ozčan odbranio njegov udarac.

67. minut - Prete domaći, ali Krunić brani.

60. minut - Loše vesti za Sašu Ilića. Samson je napustio igru zbog povrede. Zamenio ga je Aleksić. Takođe je izašao i Zeković kojeg menja Alilović, a Kojzek je izašao i njega je zamenio Marko Lekić.

55. minut - Sada je moglo da bude veoma opasno. Traore je dobio odličnu loptu od Kostića, ali se predugo nameštao i propala je dobra prilika.

48. minut - Gooool! Vodi Partizan u Luksemburgu. Bogdan Kostić je postigao pogodak i crno-beli sada imaju ogromnih 5:0 u ukupnom skoru. Jasno je da je ovde sve rešeno.

Kraj prvog poluvremena!

42. minut - Poništen gol Partizanu zbog ofsajda.

29. minut - Moglo je biti opasno po gol Une. Dobro izveden korner, ali Partizanovi igrači nisu bili na pravom mestu.

21. minut - Obećavajuće je delovao ovaj napad Partizana. Krenuo je Traore, ali nije bilo prave završnice.

16. minut - Ponovo Petrović u problemu. Natami je pao u kaznenom prostoru, ali ništa od penala za domaćina koji deluje bolje u ovim trenucima.

11. minut - Prva velika šansa na utakmici.Loše je reagovao Petrović, Perez je izašao sam ispred Krunića, ali je na svu sreću loše zahvatio loptu.

5. minut - Prilično miran početak utakmice. Bez ikakvih uzbuđenja u uvodnim minutima.

Utakmica je počela!

19:09 - Ukoliko opravdaju očekivanja i obezbede prolaz, crno-beli će u trećem kolu igrati protiv kazahstanskog Tobola.

19:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Une Štrasen i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Luksemburga.