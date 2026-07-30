Fudbaleri Vojvodine doživeli su ubedljiv poraz od holandskog Ajaksa na "Johan Krojf Areni" i to identičnim rezultatom kao u Novom Sadu - 4:1.

"Kopljanici" su od samog početka meča pokazali zašto su bili veliki favoriti u ovom dvomeču. Pritisnuli su rivala od prvog zvižduka i tako sve do samog kraja utakmice.

Ipak, posle neverovatnog presinga Holanđana, dogodio se šok za domaćina.

U 40. minutu Vojvodina je povela! Crnomarković je bio strelac. Defanzivac "lala" se najbolje snašao posle Njegoševog kornera. Nadmudrio je Rosu i zatresao mrežu.

Ipak, to nije pokolebalo Ajaks, koji je nastavio u istom ritmu i već u 44. minutu Klasen je doneo izjednačenje domaćem timu.

U nastavku, samo jedna ekipa je postojala na terenu, a to su bili "kopljanici".

Oskar Gluh je najpre u 53. minutu, a onda i u 58. postigao gol i tako doneo prednost svom timu od 3:1.

Tu nije bilo kraja golovima Gluha, koji je pogodio i u 71. minutu, pa je tako Izraelac za manje od 20 minuta postigao het-trik i tako postavio konačan rezultat od 4:1 i plasman Ajaksa u treće kolo kvalifikacija za Ligu konferencije.

Meč ste mogli da pratite putem našeg bloga u tekstualnom prenosu uživo:

Ajaks - Vojvodina (4:1)

Sudija: Hristos Vergetis (Grčka)

Ajaks: Paes - Lukas Rosa, Bouvman, Blind, Vijndal - Klasen, Reger, Gluh - Bergajs, Dolberg, Godts

Vojvodina: Rosić - Nikolić, Crnomarković, Suč, Baros - Đakovac, Petrović, Zukić - Ranđelović, Vukanović, Sukačev

Drugo poluvreme:

KRAJ!

80. minut - Bližimo se kraju utakmice, bez većih dešavanja sada, Ajaks odrađuje posao...

71. minut - Vojvodina pred ubedljivim porazom...novi gol Ajaksa....Ponovo Oskar Gluh! - 4:1

67. minut - Crnomarković je probao glavom posle kornera, međutim, lopta je išla pravo u ruke Paesa

58. minut - Gool! Novi gol Ajaksa, Oskar Gluh je još jednom precizan. Ovoga puta je spoljnom pogodio dalji ugao i doneo ubedljivu prednost "kopljanicima" - 3:1

53. minut - Gool! Tim iz Amsterdama je povećao prednost, Gluh je pogodio...bio je strpljiv Godts, čekao je Izraelca da mu se otvori...Kada se to dogodilo, usledio je pas Belgijanca, a onda udarac iz prve "desetke" domaćeg tima... - 2:1

46. minut - Počelo je drugo poluvreme!

Prvo poluvreme:

44. minut - Goool! Prava šteta, Ajaks postiže pogodak i poravnava rezultat! Strelac je Klasen - 1:1

40. minut - Gooool! Vojvodina vodi u Amsterdamu! Potpuno neočekivano s obzirom na presig domaćina! Crnomarković je strelac. Defanzivac "lala" se najbolje snašao posle Njegoševog kornera - 0:1

21. minut - Dejli Blind je probao glavom posle kornera, ali je Rosić uhvatio loptu...

15. minut - Posle centaršuta sa leve strane, loptu je promašio Kasper Dolberg, moglo je biti jako opasno....

11. minut - Šansa za Ajaks, probao je Mika Godts, ali je lopta otišla preko gola...

8. minut - I dalje visoko stoje Novosađani, ali je pitanje koliko dugo mogu da izdrže u ovom tempu

4. minut - Početno odmeravanje snaga, Vojvodina stoji prilično visoko na početku meča

1.minut - Počela je utakmica!

18.45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Ajaksa. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz prestonice Holandije.