Rašford (28) je član Mančester junajteda, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Barseloni.

On je odigrao 49 utakmica za katalonski klub i postigao je 14 golova uz 14 asistencija.

Barselona je odlučila da ne aktivira klauzulu o otkupu engleskog fudbalera.

-Izuzetno sam zahvalan svima u klubu što su moj period ovde učinili tako pozitivnim i nezaboravnim iskustvom. Uživao sam u svakom trenutku i nosiću te posebne uspomene sa sobom. Želim klubu i svim njegovim navijačima puno sreće i uspeha u predstojećoj sezoni - objavio je Rašford na društvenim mrežama.