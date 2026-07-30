Fudbal
Povratak: Oproštaj Rašforda od Barse, vraća se u Mančester junajted
Engleski fudbaler Markus Rašford oprostio se od Barselone, pošto će se priključiti ekipi Mančester junajteda na pripremama za novu sezonu, prenose danas britanski mediji
Rašford (28) je član Mančester junajteda, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u Barseloni.
On je odigrao 49 utakmica za katalonski klub i postigao je 14 golova uz 14 asistencija.
Barselona je odlučila da ne aktivira klauzulu o otkupu engleskog fudbalera.
-Izuzetno sam zahvalan svima u klubu što su moj period ovde učinili tako pozitivnim i nezaboravnim iskustvom. Uživao sam u svakom trenutku i nosiću te posebne uspomene sa sobom. Želim klubu i svim njegovim navijačima puno sreće i uspeha u predstojećoj sezoni - objavio je Rašford na društvenim mrežama.
Fudbal
FSS stao uz UEFA!
19:40 | 0
Najnovije
Najčitanije
1D
Komentari (0)