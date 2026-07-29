Sećate li se Matea Garsije?

Omaleni Argentinac stigao je u avgustu 2019. godine u redove Crvene zvezde iz Las Palmasa za ogromnih 2.200.000 evra. Delovalo je da je to dobra investicija jer je Garsija svojim umećem zaista odavao utisak ozbiljnog igrača koji bi mogao da eksplodira u crveno-belom dresu i donese veliku zaradu u Ljutice Bogdana.

Tek što je stigao, a već postao junak

Dugo su trajali pregovori i na kraju je Zvezda izvojevala veliku pobedu i pokazala da ume da bude ozbiljan pregovarač. Stisnuo je ruku Garsija čelnicima šampiona Srbije i brzo zadužio novu opremu.

Praktično tek što je obukao dres i izabrao odgovarajuću veličinu Vladan Milojević ga je izabrao među 11 koji će istrčati na teren u Bernu u poteri za drugom uzastopnom grupnom fazom Lige šampiona.

U 46. minutu postigao je gol za 2:1 i razgalio navijače. Toliko je namučio Švajcarce da su ga pojedini igrači noćima sanjali, pojavljivao im se kao najgori košmar. Odigrao je sjajno oba meča i najavio upravo ono što se od njega očekivalo, da bude velika zvezda.

Nestao posle Jang Bojsa, pa brzo napustio Evropu

Međutim, "zvezdaši" su praktično samo to i videli od Garsije tokom njegovog jednogodišnjeg boravka u Beogradu. Postigao je još četiri gola i napustio klub. Crveno-beli su uspeli donekle da vrate uložen novac i za 1.300.000 evra ga prodaju u Aris gde je proveo tri godine, ali bez preteranog uspeha.

Da je njegova karijera krenula nizbrdo svedoči i odluka da početkom 2023. odluči da napusti Evropu i pređe u Meksiko gde je pojačao redove Atlasa. Stigao je u Južnu Ameriku za 1.000.000.

Gde je sada Mateo Garsija?

Nakon tri godine u dresu Atlasa, došlo je vreme za promenu sredine i povratak u otadžbinu.

Mateo Garsija postaće uskoro novi igrač čuvenog Njuels Old Bojsa. Radi se o ekipi u kojoj je ponikao Lionel Mesi.

Čeka ga ugovor na 18 meseci.