Dušan Tadić se neočekivano vratio u Halandiju, potpisavši za NEC, a za njim bi mogao i nekadašnji saigrač iz reprezentacije Filip Kostić.

Kako navodi portal “Butasport“, Kostić je velika želja PSV-a iz Ajndhovena.

PSV još uvek nije započeo pregovore sa srpskim reprezentativcem, ali se uskoro očekuje takav potez nakon što je napustio Juventus ovog leta.

Holandija je bila prva inostrana destinacija u Kostićevoj karijeri, pošto je od 2012. do 2014. godine nastupao za Groningen, prešavši iz kragujevačkog Radničkog. Tada se mimoišao sa Tadićem u ovom timu.

Od pre godinu dana Zvezda je ispitivala mogućnosti da angažuje Kostića, tokom zime je postavljen i kao prioritet za ovaj prelazni rok, ali su te priče u međuvremenu utihnule.