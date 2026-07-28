Sve je otišlo do vraga kada je Denver odlučio da izjednači ponudu Oklahoma Siti Tandera za Spensera Džonsa - dve godine i 12 miliona dolara. Iako Džons nije prva zvezda tima, ovaj potez lansirao je Nagetse iznad takozvanog drugog aprona (second apron) – najstrože finansijske granice u NBA ligi koja sa sobom nosi drastične kazne za klupski budžet. Ovim potezom poreski račun Denvera za luksuz skočio je sa 36 na čak 62 miliona dolara!

Klubovi koji pređu ovu granicu gube pravo na korišćenje posebne klauzule za dovođenje veterana, ne smeju da ubacuju novac u trejdove i trpe ogromna ograničenja prilikom razmene igrača. Ako ostanu iznad tog praga tri od pet sezona, njihov pik prve runde na draftu automatski se pomera na sam kraj.

Celo ovo finansijsko opterećenje dolazi u trenutku kada Jokić stiče pravo na novi, još bogatiji ugovor koji će dodatno opteretiti klupsku kasu. Iako zvanično niko u klubu ne želi da se odrekne srpskog asa, izjava vlasnika Džoša Krenkea o rizicima poslovanja iznad “second apron” zabrinula je sve.

-Odlazak iznad te granice nije nešto čega se plašimo, ali postoje pravila oko kojih moramo biti vraški oprezni zbog naše istorije sa povredama. Ako se pogrešna osoba povredi, vrlo brzo ulazite u scenario o kojem nikada ne bih želeo ni da razmišljam – a to je trejd broja 15 (Nikola Jokić). Svesni smo toga i trudimo se da obezbedimo resurse za trenutak koji dolazi - rekao je nedavno Krenke.

Da stvar bude gora po kasu Denvera, tu nije kraj finansijskim mukama. Mladi Pejton Votson privukao je ogromno interesovanje širom lige kao ograničeno slobodni agent. Kako prenosi ESPN i Šams Šaranija, za njega su ozbiljno zagrizli Milvoki Baksi, Los Anđeles Klipersi i Atlanta Hoksi.

Ostaje da se vidi šta će se na kraju desiti...