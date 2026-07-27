Tom prilikom je objavila i fotografiju njegovog novog dresa, čime je rešena i dilema oko broja koji će nositi u narednoj sezoni.

Lebron Džejms će i u dresu Seventisiksersa nositi broj 23.

Džejms će tako nastaviti tradiciju sa brojem koji je obeležio najveći deo njegove karijere. Upravo u dresu Klivlenda, gde je počeo NBA put, prvi put je nosio čuvenu "23", a taj broj ga je pratio i tokom povratka u Kavalirse, kao i kasnije u Los Anđeles Lejkersima.

Jedini period kada nije nosio broj 23 bio je tokom boravka u Majami Hitu. Nakon odlaska na Floridu 2010. godine, Lebron je izabrao broj 6 i sa njim osvojio dve NBA titule, dva puta bio MVP finala i završio jednu od najuspešnijih era u istoriji franšize.

Po povratku u Klivlend 2014. godine vratio se i broju 23, a isti izbor napravio je i kada je 2018. potpisao za Lejkerse.

Džejms je planirao da promeni broj na 6 nakon dolaska Entonija Dejvisa u Los Anđeles, ali je ta promena odložena zbog već proizvedenih dresova.

Broj 6 je kasnije povučen iz upotrebe u celoj NBA ligi u čast legendarnog Bila Rasela, pa se Lebron ponovo vratio na 23.

Sada će isti broj nositi i u Filadelfiji, gde će pokušati da osvoji još jednu šampionsku titulu i nastavi rekordnu 24. sezonu u NBA karijeri.