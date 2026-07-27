Fudbalski savez Engleske (FA), Premijer liga, Engleska fudbalska liga (EFL), Nacionalna liga i Ženska superliga postigli su dogovor o sprovođenju ovog eksperimenta, uz uslov da dobiju odobrenje Međunarodnog odbora za fudbalska pravila (IFAB), preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Ranije ove godine IFAB je odlučio da za sada ne menja pravila igre, već je pozvao lige koje to žele da učestvuju u probnom testiranju.

Organizacija profesionalnih fudbalskih engleskih sudija na čijem je čelu direktor za suđenje Hauard Veb, razgovarala je sa ligama o tome kako da se reši ovaj problem i odlučeno je da ekipa bude kažnjena privremenim izlaskom jednog igrača iz polja.

Ako sudija signalizira da fizioterapeut može da uđe na teren kako bi ukazao pomoć golmanu, trener će imati 10 sekundi da odredi jednog igrača koji će napustiti teren na jedan minut i o tome će obavestiti četvrtog sudiju.

Ukoliko u roku od 10 sekundi ne bude izabran nijedan igrač, teren će morati da napusti kapiten ekipe.

Ako IFAB na vreme odobri testiranje, prva utakmica u kojoj će se primenjivati novo pravilo biće duel preliminarne runde Liga kupa između Tranmera i Ročdejla, koji je na programu u subotu, 1. avgusta.

BBC je preneo da će australijska liga testirati nešto drugačiju verziju ovog pravila, prema kojoj će teren uvek morati da napusti kapiten ekipe.

Taktika korišćenja prekida igre dok se golmanu ukazuje pomoć postala je poslednjih sezona sve češća i izaziva brojne polemike.

Nije neuobičajeno da golman sedne na travu i pozove fizioterapeuta, dok za to vreme svi ostali igrači otrče do trenera po instrukcije. Čim trener završi sa savetima, golman ustane i utakmica se nastavi.

Ukazivanje pomoći golmanu takođe se koristilo kao način da se prekine nalet protivničkog tima kada je imao inicijativu i kontrolu nad utakmicom.



U novembru je trener Lidsa Danijel Farke optužio golmana Mančester sitija Đanluiđija Donarumu da je simulirao povredu kako bi "zaobišao pravila" i prekinuo ritam igre.



Na godišnjoj skupštini IFAB u februaru, predsednik Sudijske komisije Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) Pjerluiđi Kolina rekao je da je pronalaženje rešenja za sprečavanje taktičkog odugovlačenja golmana jedan od prioriteta.

Na Svetskom prvenstvu ovog leta u SAD, Kanadi i Meksiku Kolina je naložio sudijama da spreče igrače da tokom bilo kog prekida igre odlaze do tehničkog prostora kako bi razgovarali sa trenerima.

Međutim, trominutne pauze za osveženje u svakom poluvremenu ionako su omogućavale ekipama da dobiju instrukcije od trenera.