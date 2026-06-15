Srpski fudbaler Dušan Vlahović biće jedan od najtraženijih igrača na tržištu ovog leta.

Posle četiri godine provedene u Juventusu napustiće Torino, pa se uveliko spekuliše gde bi mogao da nastavi karijeru.

Jedan od glavnih kandidata za novi Vlahovićev klub je i Totenhem.

Premijer liga svakako je realna opcija za Srbina, a njegovo ime se ranije dovodilo u vezu i sa Arsenalom i Mančester sitijem, uz ocene da bi se njegov stil igre dobro uklopio u engleski fudbal.

Britanski mediji navode da Totenhem pomno prati razvoj situacije u Torinu i da je spreman da reaguje ukoliko Juventus odluči da stavi Vlahovića na transfer listu.

Podsećamo, iza Totenhema je sezona za zaborav i tek u poslednjem kolu je uspeo da obezbedi opstanak.