I pored toga što je tamo glavna tema Mohamed Salaha i zbog čega posao polako propada, tema je bio i Dušan Vlahović.

Nakon što je pojasnio da finansije dobrim delom koče posao vezan za Egipćanina, prebacio se na temu srpskog napadača. Pojasnio je da se sve zavisi od špica Juventusa.

- Što se tiče Dušana Vlahovića, lopta je u njegovom dvorištu jer je slobodan igrač. Ako preferira jednu od pet najjačih liga, Turska nije jedna od njih. Ako se ukaže prilika za Vlahovića, mi bismo je, kao klub, rado razmotrili. Imao je najbolju sezonu u karijeri sa Vinćencom Italijanom. Trener povremeno razgovara sa njim, a Vlahović ima veliko poštovanje prema njemu.

- Svakako ponovo želi da radi sa njim. Ali igrači daju prioritet ugovorima, a ne trenerima. Mislim da Vlahović očekuje ugovor velikih razmera. Predviđam da će želeti da bude u timu koji se takmiči u Ligi šampiona - rekao je Ozen.

Prema natpisima u italijanskim medijima, Vlahoviću je navodno ponuđen ugovor vredan 13.5 miliona evra na tri godine.