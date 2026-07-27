Barselona nastavlja ofanzivu na Hulijana Alvareza, uprkos tome što je Atletiko Madrid već odbio prvu ponudu katalonskog kluba vrednu oko 100 miliona evra, uključujući bonuse.

Kako prenosi novinar Santi Ovalje sa radija "Kadena SER", Barselona nije odustala od dovođenja argentinskog napadača i spremna je da poboljša svoju ponudu kako bi pokušala da ubedi madridski klub na pregovore.

Prema navodima istog izvora, prvobitna ponuda od 100 miliona evra predviđala je isplatu u šest rata i važi do kraja meseca. Ukoliko ne bude pomaka u pregovorima, Barselona planira da poveća ukupnu vrednost ponude na oko 130 miliona evra, pre svega kroz bonuse, dok bi fiksni deo obeštećenja ostao nepromenjen.

U međuvremenu, predsednik Barselone Đoan Laporta preuzeo je direktnu kontrolu nad pregovorima sa izvršnim direktorom Atletika Migelom Anhelom Hilom Marinom.

Navodno, sportski direktor Atletika nije odgovorio na zvaničnu ponudu koju je u ime Barselone poslao Deko, pa je Laporta odlučio da pregovore podigne na najviši klupski nivo u nadi da će doći do pomaka.

Ipak, stav Atletika ostaje nepromenjen. Klub iz Madrida i dalje ne želi da pregovara o prodaji jednog od svojih najboljih fudbalera direktnom rivalu iz La Lige.

Tokom leta čelnici Atletika više puta su isticali da Alvares nije na prodaju, uprkos tome što je argentinski reprezentativac javno nagovestio da bi voleo da promeni sredinu. Trener Dijego Simeone već je zakazao početak priprema za 10. avgust i očekuje da se napadač tada priključi ekipi.

Alvares je prošle sezone bio jedan od ključnih igrača Atletika, a njegove partije dodatno su povećale interesovanje najvećih evropskih klubova. Uprkos tome, u Madridu za sada ne pokazuju nameru da se odreknu argentinskog golgetera.