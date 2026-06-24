Izvršni direktor Atletiko Madrida Migel Anhel Hil razočaran je tim postupkom napadača koji igra u Atletiku od 2024. godine i pod ugovorom je sve do 2030.

-Nije bio pravi dan da to kaže. Bio je to dan za Mesija i za Argentinu, a ne za Hulijana. On ima san (da potpiše negde drugde), ali i navijači Atletika imaju snove, takođe. Tačno je da je pričao sa nama, ali je tačno i da je potpuno svestan našeg stava, jer smo bili veoma jasni - Atletiko ne želi da ga proda - rekao je Hil on za agenciju EFE.

Povrh toga, čelnik Atletiko Madrida izrekao je teške optužbe na račun Barselone, za koju u Atletiku znaju da stoji iza svega.

-Barsa nas ne poštuje. Misle da mogu da nas pregaze i da smo slabi i glupi, ali u stvarnosti pokazuju ceom svetu postupke koji govore o tome šta su. Lažu nas, igrače, medije... Čak i svoje navijače. Pokušavaju da sve ubede da mogu da naprave taj posao, ali zapravo nisu u situaciji da to učine.

Dugo su u Atletiku ljuti, još od kraja prošle decenije i "otimanja" Antoana Grizmana, koji je prešao u Barselonu uz pregovore koji su trajali u toku najvažnijeg dela Atletikove sezone i uz obeća njegovim najbližima da će dobiti novac, kao i on.