Kako se navodi, Real je nakon današnjeg sastanka Upravnog odbora poslao ponudu za Alvareza.

- Nakon razmatranja i procene ponude, Atletiko je izrazio zahvalnost na predlogu, datom u okviru dobrih odnosa između oba kluba i odbio ga, pozivajući se na otkupnu klauzulu u ugovoru - saopštio je Real.



Marka prenosi da Alvarez ima otkupnu klauzulu od 500 miliona evra, u ugovoru koji ističe 2030. godine.

Alvarez (26) je od 2024. godine član Altika u koji je došao iz Mančester sitija za 75 miliona evra.

Argentinski napadač je ove sezone na 49 utakmica za Ateltiko zabeležio 20 golova i devet asistencija.

On je upisao 51 meč u dresu reprezentacije Argentine i postigao 14 pogodaka.