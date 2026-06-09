Kako se navodi, Real je nakon današnjeg sastanka Upravnog odbora poslao ponudu za Alvareza.
- Nakon razmatranja i procene ponude, Atletiko je izrazio zahvalnost na predlogu, datom u okviru dobrih odnosa između oba kluba i odbio ga, pozivajući se na otkupnu klauzulu u ugovoru - saopštio je Real.
Marka prenosi da Alvarez ima otkupnu klauzulu od 500 miliona evra, u ugovoru koji ističe 2030. godine.
Alvarez (26) je od 2024. godine član Altika u koji je došao iz Mančester sitija za 75 miliona evra.
Argentinski napadač je ove sezone na 49 utakmica za Ateltiko zabeležio 20 golova i devet asistencija.
On je upisao 51 meč u dresu reprezentacije Argentine i postigao 14 pogodaka.
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