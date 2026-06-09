U Novi Sad dolaze Ifet Đakovac i Stefan Mitrović.

Ono što se prethodnih dana najavljivalo sada je dobilo i zvaničan epilog kada je reč o vezisti iz Bosne i Hercegovine.

Ifet Đakovac dobio je neophodnu dokumentaciju iz Rusije, čime su otklonjene sve prepreke za finalizaciju transfera na stadion "Karađorđe".

Kako je ranije objavljeno, Vojvodina će za njegov dolazak izdvojiti 1.200.000 evra uz određene bonuse, a Akron je prihvatio ponudu novosadskog kluba.

Drugi posao odnosi se na Stefana Mitrovića, koji dolazi na pozajmicu, uz opciju otkupa koja za sada nije obelodanjena.

Bivši reprezentativac Srbije tako se vraća u domaći fudbal, a njegov dolazak predstavlja dodatno pojačanje u ofanzivnom delu tima.

Đakovac i Mitrović će u sredu obaviti lekarske preglede, nakon čega se očekuje i potpis ugovora sa "starom damom".

Vojvodina je ovog leta ušla izuzetno ambiciozno u prelazni rok, sa jasnim ciljem da se uključi u borbu za sam vrh Superlige i pokuša da poremeti planove Crvene zvezde nakon vicešampionske sezone.

Klub je već prethodno kompletirao dolaske Nardina Mulahusejnovića iz jermenske Noe i štopera Hamze Redžića iz omladinskog pogona Sarajeva, za koje je izdvojeno ukupno oko 900.000 evra.

Sa druge strane, novi ugovori potpisani su sa Aleksom Vukanovićem i Đorđem Crnomarkovićem, dok su klub napustili Vukan Savićević, a očekuje se i odlazak kapitena Slobodana Medojevića.