Burna finalna serija grčkog prvenstva između Panatinaikosa i Olimpijakosa dobila je novi nastavak van terena, pošto je prvi čovek "zelenih" Dimitris Janakopulos kažnjen sa 50.000 evra zbog incidenta koji se dogodio tokom drugog meča finala.



Odluku je doneo Stalni komitet za borbu protiv nasilja u sportu (DEAB), koji je nakon razmatranja svih dokaza zaključio da je vlasnik Panatinaikosa neovlašćeno ušao na teren tokom utakmice odigrane 5. juna u OAKA areni.



Pored novčane kazne za Janakopulosa, kažnjen je i Panatinaikos. Grčki velikan će jednu utakmicu u narednoj sezoni igrati bez prisustva publike, a sankcija će biti sprovedena tokom prvenstva 2026/27.

