U svom stilu Janakopulos je objavom na društvenoj mreži Instagram izazvao puno pažnje i brojne reakcije.

Kontroverzni vlasnik Panatinaikosa je ugostio ekipu košarkaškog podkasta "Euro Insiders", a na svom nalogu je objavio fotograiju koja je nastala tokom snimanja.

Uz to je šaljivo poručio da Nikola Jokić ovog leta neće postati član grčkog tima.

- Objašnjavam mojim prijateljima iz ‘Euro Insidersa’ da zaista verujem da smo izgradili nešto veoma snažno, ali ne vidim kako će se Jokić uklopiti sledeće godine", napisao je Dimitris Janakopulos.

On je i ranije govorio o Somborcu za kojeg smatra da je najbolji košarkaš ikada posle Majkla Džordana.

Grk je jednom poručio da bi voleo da Jokić zaigra za Panatinaikos, ali da smatra da to nije realno, dok je drugi put bio bolje raspoložen, pa je javno pozvao Jokića da dođe u Atinu.