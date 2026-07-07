Srbin još nije potpisao novi ugovor, otkriveni su neki novi detalji.

Podsećamo, NBA insajderi Mark Stajn i Džejk Fišer pre nekoliko dana su rekli da srpski centar neće potpisati novi ugovor sa Denverom. Ponavlja se scenario od pre 12 meseci. Trebalo je pre godinu dana da potpiše novi ugovor, ali je prolongirao za ovo leto, ali mu se ni sad ne žuri da produži saradnju sa Negetsima. Kao što je naš as sam rekao - razlog je biznis. Jokićev potez da sačeka narednu godinu je finansijske prirode.

Sad može da potpiše ugovor prema kojem će dobiti 292 miliona dolara, što je čak 80 miliona više nego da je stavio paraf 2025. Ako sačeka leto 2027. godine, postaće kandidat za petogodišnje produženje vredno čak 359,5 miliona dolara, prema informacijama ESPN novinara Dejva Mekmenamina.

To bi bio verovatno najveći ugovor u istoriji NBA lige, dok bi njegova ukupna zarada od NBA ugovora premašila 720 miliona dolara.

-Kako su mi rekli izvori bliski Jokiću, želi da sačeka sledeći ugovor kako bi dodao još jednu godinu maksimalnog iznosa, otprilike 80 miliona dolara, svom ugovoru. Petogodišnji ugovor sa Nagetsima potpisan za godinu dana trajao bi do kraja sezone 2031/32. Jokić bi sredinom poslednje sezone imao 37 godina. Prilika za takav ugovor u kasnim tridesetima značajan je faktor u ovoj odluci.

Jokićev trenutni ugovor, potpisan 2022. godine, važi do 2028. godine i vredan je 276 miliona dolara. Uključuje opciju igrača za sezonu 2027/2028, što mu omogućava da postane slobodan agent u leto 2027. godine, pa ne čudi što klubovi vrebaju šansu da dovedu u svoje redove trenutno najboljeg košarkaša na svetu.