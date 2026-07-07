Jedan od mladih heroja Srbije koji su prethodnih dana vodili velike bitke na Svetskom prvenstvu za igrače ne starije od 17 godina, Lazar Miličić, doneo je odluku gde će nastaviti karijeru.

Naslednik slavnog Darka Miličića preseliće se u Vilafranka del Kastiljo, mesto udaljeno 30 kilometara od centra Madrida, gde će raditi u Akademiji Pabla Lasa. U pitanju je prestižna akademija koja nudi različite košarkaške programe, ali u kojoj se uz usavršavanje veština na magičnom pravougaoniku nudi i edukacija za polaznike akademije.

Lazar je prethodne sezone bio deo Dinamika i FMP-a, poneo trofej MVP kadetske lige Srbije. Inače, odlazak u Španiju za njega će zapravo predstavljati povratak na Pirinejsko poluostrvo, gde se takođe razvijao kao član Las Rozasa.