11.00 - Na terenu će biti i Janik Siner, koji za polufinale igra protiv Jan-Lenarda Štrufa. To je prvi meč na Terenu 1 i počinje u 14 časova. Igra se danas i drugi meč četvrtfinala u ženskom singlu između Osake i Muhove.

10.03 - Aleks de Minor je iskreno govorio posle poraza.

-Slama me iznutra sve ovo. To je surova realnost. Uložio sam mnogo, mnogo sati u svoj zanat i bezbroj godina rada da bih imao priliku za ovakve trenutke. A kada vidim da nisam dorastao zadatku, to slama čoveka. Da, baš je teško.

10.02 - Flavio Koboli ide dalje... Finalista ovogodišnjeg Rolan Garosa pobedu je proslavio u stilu Kristijana Ronalda, odradivši čuveno „Siuuu“.

10.01 - Novak Đoković danas izlazi na teren, ali... Novak Đoković i Feliks Ože Alijasim neće početi duel u 16 časova po srednjeevropskom vremenu.To je bio prvobitni plan i trebalo je da njih dvojica budu na trenu odmah posle Džesike Pegule i Koko Gof. Međutim duel Lehečke i Zvereva i pravilo o policijskom času u Londonu su sve promenili. Naime Lehečka i Zverev su u 11 sati po lokalnom vremenu morali da spakuju svoje stvari i da odu sa terena u sred trećeg seta. Bilo je 3:3 tada i 2:0 za Zvereva u setovima. Tako će duel Đoković – Ože Alijasim početi nešto kasije nego što je prvobitno planirano. Veoma je nezahvalno prognozirati kada bi duel mogao da počne, ali ne treba ga očekivati pre 17 časova.

10.00 - Dobro jutro i dobro došli na još jedan dan Vimbldona. Šta se juče dešavalo, pogledajte OVDE.