Meč osmine finala Vimbldona između nemačkog tenisera Aleksandra Zvereva i Čeha Jiržija Lehečke prekinut je večeras zbog "policijskog časa" pri rezultatu 6:4, 7:5, 3:3.

Meč je prekinut u 22.55 časova po lokalnom, odnosno u 23.55 po centralnoevropskom vremenu.

Britanski mediji podsećaju da i ove sezone na Vimbldonu važi "policijski čas", odnosno zabrana javnih okupljanja posle 23 časa po lokalnom, odnosno nakon ponoći po centralnoevropskom vremenu.

Organizatori su naveli da će meč između Zvereva i Lehečke biti nastavljen sutra. Pobednik ovog duela igraće u četvrtfinalu Vimbldona protiv Amerikanca Tejlora Frica.