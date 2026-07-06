Kristijano Ronaldo nije uspeo da donese Portugalu titulu svetskog prvaka. Španija je u osmini finala slavila rezultatom 1:0 i tako ostavila jednog od najboljih fudbalera svih vremena bez jedinog trofeja koji mu nedostaje.

Ronaldo ima 41 godinu i ovo mu je bilo poslednje učešće na Mundijalu.

- Ovo će biti moje poslednje Svetsko prvenstvo. Šta god da se dogodi, otići ću mirne savesti jer sam reprezentaciji dao sve što sam imao - rekao je Ronaldo uoči susreta.

Po završetku meča su ga stigle emocije. Nije mogao da sakrije suze i poraz od Španije mu je veoma teško pao. Ronaldo je za Portugal na 233 utakmice postigao 146 golova i upisao 46 asistencija.

Najveći uspeh u dresu nacionalnog tima je ostvario 2016. godine kada je osvojio titulu prvaka Evrope, a dva puta je trijumfovao u Ligi nacija - 2019. i 2025.

Sada je došao kraj...