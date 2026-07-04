Na prvu godišnjicu pogibije Dioga Žote njegova reprezentacija je preživela na Mundijalu - 2:1. Drugačiji ishod drame s Hrvatima nije smeo da se dogodi. Ne tog dana. Nije dao bog.

Vođeni Kristijanom Ronaldom, proglašenim za MVP utakmice u Torontu, Portugalci su se čudesno plasirali u osminu finala gde ih u velikom derbiju čekaju jedine komšije. Ali, do ponedeljka i u najavi epskog okršaja s „furijom“, zemljaci lane stradalog 28-godišnjeg napadača u saobraćajki, baš u Španiji, imaju vremena, sad slave pobedu. I sećaju se saborca.

I dok su u Zagrebu skandalozno pevali, Portugalci su se okupili na centru i odali počast saigraču preminulom 3. jula, mada je meč u Kanadi odigran po lokalnom kalendaru dan ranije. Ronaldo je držao dres s brojem 21, kasnije ga i obukao.

- Ovo je poseban dan za našeg Žotu, koji nas odozgo čuva. Znamo da je uz nas i bilo je važno da pobedimo kako bismo mu na najbolji mogući način odali počast - rekao je kapiten „moreplovaca“, da bi kasnije na Instagramu napisao:

„Pobedili smo za nas, Portugalce i Dioga.“

Ronaldo je zamenjen u 81. minutu, ne baš voljno, ali je prethodno oborio rekord kao najstariji strelac u nokaut-fazi SP za koje ovde imate sve na jednom mestu. Dao je gol za izjednačenje (Perišić 53) u 68. iz penala koji je potvrdio VAR jer je Vlašić vukao za dres Veigu. Rezervista Ramoš je pogodio glavom u 90+4. posle centaršuta Leaoa za slavlje. I sećanje na Žotu.

FK Liverpul je na prvu godišnjicu smrti Dioga Žote otkrio spomenik na stadionu „Enfild“ nazvan Zauvek 20. Nalazi se na Aveniji 97, gde su se navijači letos spontano okupljali kako bi ostavili cveće i poruke posle tragedije u kojoj su život izgubili Žota i njegov brat Andre Silva.