Tim Roberta Martineza je u Torontu savladao Hrvatsku rezultatom 2:1 i tako prošao među 16 najboljih, gde će se sastati sa Španijom, koja je prethodno ubedljivo pobedila Austriju sa 3:0.

Gledali smo dva potpuno različita poluvremena - dosadno prvo i spektakularno drugo. Hrvati su poveli, imali momentu, ali su Portugalci ti koji se na kraju raduju.

Prva šansa je viđena u trećem minutu. Probao je Budimir nakon dodavanja Perišića, ali je njegov udarac bio preslab za Koštu. Samo minut kasnije velika prilika za Portugal. Leao je uposlio Bruna koji je gađao, ali je Livaković bio sjajan na golu. Potom se lopta odbila do veziste Mančester junajteda koji je ponovo šutirao i izblokiran je.

Probao je zatim i Kanselo. Međutim, lose je zahvatio volej i lopta odlazi preko gola. Kristijano Ronaldo je prvi pokušaj imao u 13. minutu, kada je iz slobodnog udarca pogodio živi zid. Tri minuta kasnije je Veiga ostao sam posle kornera i gađao glavom, ali nije bio precizan.

U 29. minutu je bilo opasno po gol Hrvatske. Kanselo je odlično centrirao, ali Ronaldo nije uspeo da dođe do lopte. Drugi deo prvog poluvremena je bio prilično dosadan i sve do odlaska na odmor se nije desilo ništa vredno pomena.

Međutim, u nastavku pravi spektakl.

Već na startu drugog dela velika šansa za Hrvatsku. Kovačić je snažno šutirao, lopta ide malo pored gola.

A onda, šok za Portugal. Igrao se 54. minut, kada je Ivan Perišić postugao gol za vođstvo Hrvatske. Stanišić je imao dosta prostora, uputio je centaršut, Dijaš je preskočio loptu koja je stigla do Perišića, a ovaj pogađa za veliko slavlje Hrvata.

Samo tri minuta kasnije su "vatreni" postigli i drugi gol, ali je on poništen zbog ofsajda u kom se nalazio Vlašić.

Krenuli su zatim Portugalci u napd. Leao je raspalio po lopti i pogodio prečku. Imali su Dalićevi momci mnogo sreće u tim trenucima. U 61. minutu je poništen gol Ronalda. U 67. minutu je dosuđen jedanaesterac za Portugal. Vlašić je oborio Veigu, oglasio se VAR, potom je sudija Espen Eskas otišao da pogleda snimak i nakon toga pokazao na belu tačku. Ronaldo je bio siguran izvođač najstrože kazne i Portugalci su izjednačili rezultat, a 41-godišnji napadač je postigao svoj prvi gol u karijeri u nokaut fazi Mundijala!

Nakon pause za hidrataciju su Hrvati ponovo preuzeli inicijativu i u nekoliko navrata su ozbiljno pripretili. U 75. minutu je Kovačić dva puta šutirao. Prvo je pogodio stativu, a potom je Košta odbranio njegov udarac. Dva minuta kasnije šansa za Matanovića koji je fantastično zalomio Neveša i gađao, ali je Košta ponovo bio na pravom mestu.

U 80. minutu je Hrvatskoj ponovo poništen gol. Sučić je zatresao mrežu, ali se nalazio u ofsajdu. Nedugo zatim se Pašalić našao u prilici kada je šutirao glavom posle dobrog centaršuta Sučića, ali lopta ide pored gola.

Propustili su Hrvati neke sjajne prilike i usledila je brutalna kazna. U četvrtom minutu nadoknade je rezervista Gonzalo Ramoš postigao gol za preokret Portugala. Leao je centrirao, a novi napadač Milana sjajno šutirao glavom između dvojice hrvatskih igrača i pogodio za 2:1.

Vrhunac drame je viđen u 13. minutu nadoknade. Hrvati su preko Gvardiola postigli gol za 2:2. Međutim, tek tada je nastao haos. Intervenisao je VAR, zatim je Eskas otišao da gleda snimak. Ispostavilo se da je Matanović bio u ofsajdu, a glavni arbitar je poništio gol.

Hrvati su bili šokirani i besni, sudija je nekoliko minuta posle toga svirao kraj i Portugal je posle dramatične završnice prošao u narednu fazu.

PORTUGAL - HRVATSKA 2:1 (0:0)

Portugal (4-3-3): D. Košta - Dijaš, Veiga, Kanselo, Mendeš - Fernandeš, Ž. Neveš, Vitinja - Ronaldo, Leao, Neto

Hrvatska (3-5-2): Livaković - Stanišić, Pogrančić, Šutalo - Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, P. Sučić - Budimir, Perišić

90+13 minut - Neverovatno ludilo u završnici. Gvardiol je postigao gol za 2:2, ali... Usledila je VAR intervencija, Matanović se nalazio u ofsajdu, a sudija je poništio pogodak za veliku radost Portugalaca.

90+4 minut - Goooool! Preokret Portugala! Centaršut Leaa, Ramoš je bio između Gvardiola i Pogrančića, ali ga to nije sprečilo da uputi perfektan udarac glavom za vođstvo Portugalaca od 2:1.

89. minut - Kakva prilika za Hrvatsku. Sve je lepo uradio Sučić, uputio dobar centaršut, ali je Pašalić gađao glavom pored gola.

81. minut - Izašao je Ronaldo iz igre! Nije bio zadovoljan odlukom Roberta Martineza, a umesto njega je ušao Ruben Neveš.

80. minut - Opet je Hrvatima poništen pogodak. Sučić je bio u nedozvoljenoj poziciji. Bilo je blizu.

77. minut - Matanović u prilici. Fenomenalnim driblingom je zalomio Neveša, ali je Košta ponovo bio na visini zadatka.

75. minut - Dva sjajna pokušaja Kovačića. Najpre je pogodio stativu, a potom je Košta dobro reagovao.

68. minut - Gooooool! Evo izjednačenja! Kristijano Ronaldo je bio siguran izvođač najstrože kazne. Ovo je prvi gol u karijeri legendarnog Portugalca u nokaut fazi Svetskih prvenstava!

66. minut - Penal za Portugal! Veliku glupost je napravio Vlašić koji je oborio Veigu. Sudija je otišao da pogleda snimak, nakon čega je pokazao na belu tačku.

61. minut - Poništen gol Kristijana Ronalda zbog ofsajda.

59. minut - Udarac Sučića sa oko 16 metara, brani Košta.

58. minut - Prečka! Projektil Leaa i lopta pogađa okvir gola. Sjajan tempo u nastavku.

56. minut - Matanović je postigao gol koji je poništen zbog ofsajda. Uzdrmani Portugalci u ovim trenucima.

53. minut - Gooooool! Hrvatska vodi u Torontu! Strelac je Ivan Perišić! Stanišić je imao mnogo prostora. Uputio je centaršut, promašio je loptu Dijaš, a ona stiže do Perišića koji šutira po zemlji i matira Koštu za vođstvo "vatrenih".

48. minut - Velika šansa za Hrvatsku na startu drugog poluvremena. Snažan udarac Kovačića, lopta je otišla malo pored gola. Nisu imali sreće "vatreni".

Kraj prvog poluvremena!

36. minut - Nakon pauze za hidrataciju gledamo pravu fudbalsku uspavanku.

29. minut - Sjajan centaršut Kansela na peterac, ali Ronaldo nije stigao do lopte.

16. minut - Nova šansa za Portugal. Loše su igrači Hrvatske branili ovaj korner, Veiga je ostao sam, ali nije bio precizan.

13. minut - Probao je Ronaldo iz slobodnog udarca, ali je pogodio samo živi zid.

7. minut - Opet prete Portugalci. Kanselo nije dobro zahvatio volej i lopta je otišla preko gola.

4. minut - Livaković je spasao Hrvatsku! Leao je asistirao Brunu koji je dobro gađao, ali je golman "vatrenih" bio na visini zadatka. Potom je izblokiran pokušaj Vitinje.

3. minut - Prva šansa na utakmici, imali su je Hrvati. Perišić je ubacio loptu sa leve strane, ona je stigla do Budimira, ali je njegov udarac bio slab i Košta nije imao nikakvih problema.

Utakmica je počela!

00:45 - Bombastična vest pred početak utakmice. Kristijano Ronaldo se povlači? Više o tome OVDE.

23:45 - Pobednik ovog meča će u osmini finala igrati protiv reprezentacije Španije koja je bila bolja od Austrije rezultatom 3:0.

23:25 - Portugalci su na opšte iznenađenje završili kao drugi u svojoj grupi K, iako su bili veliki favoriti za lidersku poziciju. Skupo ih je koštao remi na startu takmičenja sa DR Kongom, pa su otišli u teži deo kostura. Sa druge strane, Hrvatska je nakon poraza od Engleske vezala dve pobede nad Panamom i Ganom i sa šest bodova osvojila drugo mesto u grupi L.

23:20 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva između Portugala i Hrvatske. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Toronta.