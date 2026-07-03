Fudbalska reprezentacija Hrvatske na šokantan način je završila takmičenje na Svetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića su u šesnaestini finala poraženi od Portugala sa 2:1, a u završnici meča je viđena prava drama.

Portugalci su u 94. minutu preko Gonzala Ramoša postigli gol za preokret. Delovalo je da je to slomilo "vatrene" i da će tim Roberta Martineza mirno privesti meč kraju, a onda...

Joško Gvardiol je u 13. minutu nadoknade postigao gol za 2:2. Usledilo je slavlje Hrvata i neverica na licima Portugalaca, ali se onda umešao VAR i sve promenio. Naime, utvrđen je ofsajd u kojem se nalazio Igor Martanović. Kontakt nije bio vidljiv golim okom, ali je senzor ukazao na kontakt sa loptom Matanovića. Glavni sudija je otišao da pogleda snimak, nakon čega je poništio gol Hrvatskoj.

Igralo se još nekoliko minuta posle toga, ali "vatreni" nisu mogli da se oporave i Portugalci idu dalje. U osmini finala ih čeka aktuelni evropski šampion Španija.