Fudbaleri Portugala plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva posle dramatične pobede nad Hrvatskom rezultatom 2:1.

Hrvati su poveli preko Ivana Perišića, izjednačio je Kristijano Ronaldo iz penala, a onda je Gonzalo Ramoš u 94. minutu dao gol za preokret. Meč je obeležila situacija iz 103. minuta i poništen gol Hrvatske.

Međutim, neke stvari su ipak iznad fudbala.

Naime, posle utakmice, ceo tim Portugalije odao je počast tragičnom poginulom saigraču Diogu Žoti, koji je prošlog leta u saobraćajnoj nesreći izgubio život zajedno sa bratom.

Ronaldo je posle utakmice obukao njegov dres sa brojem 21, koji je Žota nosio, a onda je sa njim i pozirao za timsku fotografiju. Simbolično, rezultat ove utakmice bio je baš 2:1 za Portuglace.

- Pobedili smo za nas, Portugalce i Dioga - napisao je posle meča na Instagramu.