Fudbalska reprezentacija Hrvatske završila je takmičenje na Svetskom prvenstvu u šesnaestini finala gde je izgubila od Portugala rezultatom 2:1.

Nakon Bosne i Hercegovine, još jedna ekipa sa ovih prostora je eliminisana sa Mundijala, ali su uprkos bolnom porazu "vatreni" finansijski dobro prošli.

Samim plasmanom na Mundijal svaka reprezentacija je inkasirala nešto manje od 8,8 miliona evra, dok su 32 selekcije koje su prošle u nokaut-fazu dobile dodatnih 1,75 miliona evra. Hrvatska je upravo tim plasmanom u eliminacionu rundu osigurala i novu finansijsku injekciju.

Ukupni nagradni fond turnira, rekordnih 767 miliona dolara (670 miliona evra), raspoređuje se među 48 reprezentacija, pa je Hrvatska do momenta ispadanja skupila oko 13 miliona evra ukupne zarade na ovom prvenstvu.