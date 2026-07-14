U ukupno 97 odigranih utakmica arbitri su čak 35 puta posezali za VAR sistemom kako bi proverili situacije povezane sa prekršajima, što predstavlja primetan rast u odnosu na prethodna dva Mundijala.

Prema analizi koju je objavio Number Atlas, na Svetskom prvenstvu 2022. godine zabeleženo je 26 ovakvih intervencija, dok je na šampionatu sveta u Rusiji 2018, kada je VAR prvi put uveden na najveću fudbalsku smotru, sudijska tehnologija korišćena 22 puta u istim okolnostima.

Kako bi poređenje reprezentacija bilo što preciznije, podaci su preračunati na 100 načinjenih ili izborenih prekršaja. U toj statistici Meksiko je imao najveći broj VAR odluka koje su bile u njegovu korist, sa stopom od 7,8 intervencija na 100 izborenih faulova. Slede Argentina sa 6,7, dok su Bosna i Hercegovina, Portugal, Novi Zeland, Saudijska Arabija, Turska, Škotska, Gana i Švedska takođe među ekipama koje su iz VAR provera izlazile isključivo kao "pobednici".

Posebno se izdvaja učinak reprezentacije Bosne i Hercegovine. "Zmajevi" su ostvarili stopu od 2,6 VAR intervencija u svoju korist na svakih 100 izborenih prekršaja, ali još važniji podatak jeste da protiv njih nije doneta nijedna negativna VAR odluka u posmatranom periodu. Drugim rečima, nijedna video-provera nije rezultirala odlukom koja bi išla na štetu selekcije Bosne i Hercegovine.

Sa druge strane, najveći broj VAR intervencija koje su bile nepovoljne po ekipe zabeležile su Hrvatska sa stopom od 6,5, Iran sa 5,4 i domaćin Katar sa 5,1 na 100 načinjenih prekršaja. Ovi podaci pokazuju koliko je primena VAR tehnologije mogla da utiče na tok utakmica i potvrđuju da su pojedine reprezentacije tokom turnira imale znatno više razloga za zadovoljstvo od drugih kada su u pitanju odluke donesene nakon video-provere.