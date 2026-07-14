FIFA je odlučila da komercijalizuje čak i travu sa finala Svetskog prvenstva, pa će navijači imati priliku da kupe delove podloge na kojoj će biti odigrana utakmica za titulu prvaka sveta.

Kako navodi "Associated Press", FIFA je donela odluku da travu sa finala, koje će se igrati na stadionu u Nju Džersiju (MetLife u Ist Raderfordu), prodaje u komadima dimenzija 17,5 × 17,5 × 17,5, pri čemu nije precizirano da li su mere izražene u inčima, centimetrima ili milimetrima. Cena jednog primerka iznosi 450 dolara.

Organizacija će travu slati isključivo na adrese u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Igrači i treneri tokom turnira kritikovali su kvalitet terena na stadionu Njujork/Nju Džersi, koji za utakmice NFL lige koristi veštačku podlogu, dok je za potrebe Svetskog prvenstva postavljena prirodna hibridna trava.

"The Athleti" navodi da će delovi terena biti obloženi smolom kako bi trava bila sačuvana, dok će akrilno kućište biti ukrašeno logom Svetskog prvenstva 2026, nazivom stadiona, datumom odigravanja finala i konačnim rezultatom utakmice. Uz svaki primerak biće priložen i USB uređaj sa takozvanim „filmom o autentičnosti“, koji potvrđuje poreklo suvenira.

Kolekcionarske primerke proizvodi britanska kompanija, koja na svojoj internet stranici nudi još tri dodatne verzije, po cenama od 900, 1.200 i 3.000 dolara. Svaka od četiri kategorije biće ograničena na 2.026 primeraka, što znači da bi, ukoliko svi budu prodati, prihod mogao da premaši 11,2 miliona dolara.