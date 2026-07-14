Poznati su svi polufinalisti SP 2026. godine. Za mesto u finalu boriće se Francuska - Španija i Engleska - Argentina, a tim je postavljen presedan u istoriji takmičenja.

Prvi put otkako postoji FIFA i njena rang-lista među četiri najbolje reprezentacije sveta plasirale su se baš četiri najbolje rangirane selekcije. Na poslednjoj rang-listi objavljenoj pre početka turnira Argentina je bila prva, Španija druga, Francuska treća, a Engleska četvrta.

Takav rasplet nije samo posledica rezultata na terenu. FIFA je za prvo SP sa 48 reprezentacija promenila pravila žreba kako bi četiri najbolje rangirane selekcije rasporedila u različita dela kostura.

Ždreb je održan prema FIFA rang-listi od 19. novembra 2025. godine, na kojoj je prva bila Španija, druga Argentina, treća Francuska, a četvrta Engleska.

FIFA je odlučila da te četiri reprezentacije, pod uslovom da osvoje grupe, budu smeštene u četiri odvojene četvrtine nokaut-faze i da ne mogu da se susretnu pre polufinala. Posebno je određeno da Španija i Argentina budu postavljene na suprotne strane kostura, zbog čega se nisu mogle sastati pre finala. Isti princip primenjen je na Francusku i Englesku. FIFA je promenu obrazložila željom za takmičarskom ravnotežom.

Pravilo samo po sebi nije garantovalo njihov plasman u polufinale. Da bi ostale u unapred određenim delovima kostura, sve četiri reprezentacije morale su da osvoje prvo mesto u svojim grupama, što se i dogodilo.

Posle toga morale su da prođu nokaut fazu, pa su i to uspele. Odluka FIFA tako je omogućila da se četiri najbolje rangirane reprezentacije međusobno izbegavaju sve do završnice, a sve su opravdale status favorita i stigle do polufinala, i to je presedan.

Infantino orlovima otvara put za SP



Đani Infantino ponovo je šokirao javnost izjavom:

- 64 tima na Svetskom prvenstvu? To će definitivno biti ispitano posle ovog. Kada se organizuje Svetsko prvenstvo, važno je organizovati ga za ceo svet, ne samo za Evropu i Južnu Ameriku. Svaka nacija treba da ima pravo da sanja o učešću na Svetskom prvenstvu. Ako se takmiče 64 tima, dodatnih 16 zemalja će moći da se kvalifikuje za turnir - izjavio je predsednik FIFA.

Superkompjuter kaže: Francuska



Slede nam dva polufinalna spektakla - večeras Francuska -Španija i u sredu Engleska - Argentina.

Svi se pitaju šta kažu kompjuterski proračuni povodom toga ko će na kraju biti šampion, a pošto su ostale samo četiri selekcije, lakše je „doći do rešenja“ zagonetke.

Francuska prema superkompjuteru ima oko 34,5 procenata šanse da na kraju podigne „Boginju“, dok je njihov sledeći rival Španija druga na toj listi sa 23,45 odsto, pa se možda nekako može i reći da je to finale pre finala.

Potom sledi Engleska kojoj se daje 21,94 odsto šansi za titulu, a poslednja je Argentina sa 20,55 odsto verovatnoće da će doći do titule, što nije malo.

Gledalaca ko pleve

Odigrano je tačno 100 utakmica na Mundijalu 2026. a slede četiri odlučujuće - polufinala, meč za treće mesto i veliko finale.

FIFA je objavila da je do sada na stadionima mečeve Mundijala u SAD, Kanadi i Meksiku gledalo tačno 6.527.410 navijača! To daje prosek od 65.274 navijača, a to je više nego na dva prethodna Mundijala zajedno!